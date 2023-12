O edifício onde funciona a Junta de Freguesia de Vale dos Frades, no concelho de Vimioso, foi assaltado por desconhecidos, que apenas se interessaram por um cofre. Só mais tarde perceberam que o alvo tão cobiçado não continha nada de valor no interior.





O assalto ocorreu na madrugada da passada quinta-feira. Para entrarem na sede da junta de freguesia, os assaltantes, em número que ainda não se conseguiu perceber, arrombaram a porta da entrada com recurso a um pé-de-cabra. Já no interior concentraram as atenções num cofre que estava embutido numa das paredes da sala. E não se interessaram por mais nada existente nos restantes compartimentos do edifício.