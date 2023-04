Um jovem, de 18 anos, foi abordado por um grupo de assaltantes, que o obrigaram a ir a sua casa buscar dinheiro. Roubaram-lhe todo o dinheiro que tinha consigo e na conta, além do telemóvel.O crime ocorreu no Entroncamento, em julho passado, e um dos assaltantes, de 18 anos, com cadastro, foi agora preso pela PJ de Leiria e está na cadeia. A investigação prossegue.