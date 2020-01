Assaltantes partem parede para levar cofre

Um posto de combustível foi assaltado, esta segunda-feira durante a madrugada, no sítio do Figueiral, no concelho de Silves. Os autores do crime abriram um buraco na parede para levar um cofre.

O espaço estava encerrado e foi a funcionária que deu o alerta, às 7h10, quando chegou ao local. Maria Augusta explicou ao CM que encontrou "um buraco na parede através do qual foi retirado o cofre". O grupo de assaltantes terá começado por partir a parede apenas na área onde se encontrava um cofre de 200 quilos, onde estava guardado o dinheiro do fim de semana. O CM sabe que o furto demorou cerca de quatro horas, sendo que os assaltantes terão saído do local já ao final da madrugada.

O posto de combustível já foi alvo de, pelo menos, sete assaltos em seis anos. Carla Estiveira, proprietária da gasolineira, lamenta os vários assaltos que já provocaram "prejuízos avultados", sem que "sejam apuradas responsabilidades". O espaço tem sistema de videovigilância e alarme, que não terá tocado. O montante levado pelos assaltantes não foi revelado.

A GNR esteve no local e o caso foi entregue aos militares do Núcleo de Investigação Criminal de Silves, que recolheram vestígios no local do crime que possam levar aos assaltantes.