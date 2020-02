Assaltantes tentam dar golpe do Placard em papelaria no Monte Abraão

Três homens armadas tentaram, ao início da tarde desta segunda-feira, assaltar uma papelaria em Monte Abrão, concelho de Sintra.

Os assaltantes tentaram dar o golpe do Placard, em que fazem o comerciante registar as apostas, no valor de 600 euros, e fogem sem pagar. No entanto, a funcionária da papelaria conseguiu evitar o roubo, tendo sido agredida com uma chapada. Foi ainda ameaçada com uma arma de fogo.





O alerta foi dado pelas 12h00.Os ladrões fugiram a pé para o Bairro da Caixa, na mesma zona.A PSP e a PJ investigam o caso.