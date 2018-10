Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Associação destaca capacidade de resposta da polícia na detenção de arguidos

Diretor nacional da PSP mandou instaurar um processo de inquérito para averiguar a divulgação das fotografias.

09:33

O presidente da Associação dos Profissionais da Polícia escusou-se esta segunda-feira a comentar a divulgação de fotografias da detenção dos arguidos que fugiram na sexta-feira, considerando que "o importante agora é destacar" a capacidade de resposta da polícia.



Paulo Rodrigues, da ASPP/PSP - Associação Sindical dos Profissionais da Policia, reagia em declarações à agência Lusa a divulgação, por parte de órgãos de comunicação social, de fotografias do momento da detenção dos três arguidos que fugiram na sexta-feira das instalações do Tribunal do Instrução Criminal (TIC) do Porto.



"Não vamos reagir neste momento. Não sabemos de onde veio a fotografia, nem quem a tirou. É um assunto que neste momento não vamos abordar. O mais importante agora é destacar a capacidade de resposta que a polícia teve na sequência da fuga de elementos que estavam à sua guarda", disse.



Paulo Rodrigues não exclui um comentário mais tarde, mas para já diz não ter informação suficiente.



"Reitero: para nós o importante é a capacidade de resposta da policia perante uma situação de fuga de fugitivos à guarda da polícia. Ainda nãos sabemos contornos, nem eventuais responsabilidades, mas na verdade houve uma fuga e a polícia conseguiu reagir rapidamente e ter sucesso", salientou.



O presidente da ASPP/PSP adiantou à Lusa que "é este trabalho da polícia que vai ser destacado" na próxima quinta-feira durante a manifestação contra as medidas previstas no Orçamento do Estado 2019, nomeadamente as remunerações e condições de serviço nas instituições policiais.



"Temos um país que trata muito mal os polícias. A verdade é que quando é preciso, eles estão ao serviço e tentam fazer o seu melhor desvalorizando muitas vezes os seus direitos e descanso e, isto sim, é de salientar. Portugal e o Governo deviam olhar mais para estes profissionais", concluiu.



Vários órgãos de comunicação social divulgaram, na sexta-feira, fotografias onde é possível ver-se três homens, que foram detidos na sexta-feira à tarde num parque de campismo em Gondomar, já algemados e sentados no chão.



Os homens, suspeitos de dezenas de furtos a idosos no Grande Porto, tinham fugido na quinta-feira à tarde das instalações do TIC do Porto, depois de um juiz de instrução lhes ter decretado prisão preventiva.



Na sexta-feira, o diretor nacional da PSP mandou instaurar um processo de inquérito para averiguar a divulgação das fotografias.



No mesmo dia, o ministro da Administração Interna determinou também a abertura de um inquérito às circunstâncias em que ocorreu a fuga dos três homens do TIC do Porto e sobre a divulgação de fotografias das suas detenções.