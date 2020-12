O Ministério Público de Braga vai investigar uma dupla agressão que aconteceu no domingo à noite, no Bairro das Andorinhas, naquela cidade. Um homem de 40 anos esfaqueou uma cunhada, de 38, depois de ter sido agredido com um banco na cabeça.As agressões aconteceram na sequência de um episódio de violência doméstica no interior do apartamento onde o homem reside com a mulher e três filhas menores.