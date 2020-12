Infetado com Covid-19 esfaqueia cunhada na rua em Braga

Um homem esfaqueou a cunhada durante a noite deste domingo numa rua do Bairro das Andorinhas em Braga.A mulher terá ido a casa do agressor, onde vive com a mulher e três crianças, e atirou-lhe com uma cadeira à cabeça, segundo avança o mesmo meio.Depois de o ter agredido, a mulher abandonou a habitação e terá sido na rua, num parque de estacionamento, que o cunhado a apanhou, desferindo-lhe um murro e posteriormente esfaqueando-a com uma faca de cozinha.O agressor, infetado com Covid-19, estava obrigado a isolamento após ter testado positivo.Tanto o homem, de 35 anos, como a cunhada deste, de 38 anos, foram transportados para o Hospital de Braga pelo INEM e pelos Bombeiros Sapadores.Contactados pelo, tanto a PSP de Braga como os Bombeiros Sapadores não adiantaram mais informações.