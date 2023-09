A Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal está a investigar a ligação entre um ataque com cocktails molotov ao café Diucla’s, na Avenida Bento de Jesus Caraça, Setúbal, na quinta-feira à noite, com a morte de Ailton Furtado, conhecido como o ‘rei da Bela Vista’, ali ocorrida a 1 de dezembro de 2022.





CM sabe que, poucas semanas após a morte, um carro foi incendiado junto ao café. Pelas 22h35 desta quinta-feira, foram atirados três cocktails molotov contra a porta e montra. Um deles rebentou e causou um fogo, que se autoextinguiu.



Esta é já a segunda situação tida como represália na morte. Esse caso está ainda a ser investigado pela PJ, que realiza diligências.

Seis encapuzados atiraram ainda pedras e envolveram-se em confrontos com populares, fugindo depois. A PSP e os bombeiros chegaram, sem haver registo de feridos ou detidos. Recorde-se que o ‘rei da Bela Vista’ morreu no café Diucla’s após ser alvo de uma chave de braços no pescoço feita por um cliente. A reação ocorreu após Ailton Furtado ter agredido a funcionária do café, que se recusou a dar-lhe comida.