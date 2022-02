João, de 18 anos, está desde sexta-feira à noite no Hospital Prisional de Caxias, Oeiras, sem visitas da família, fechado num quarto da Psiquiatria e com apenas uma hora de recreio por dia. Era já esse o seu destino quando, após a juíza lhe decretar a prisão preventiva por indícios de terrorismo e posse de arma ilegal, no Campus de Justiça, foi levado ao Estabelecimento Prisional de Lisboa para fazer o registo no sistema informático das prisões.