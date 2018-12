Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atingido a tiro em restaurante após discussão

A vítima, de 35 anos, teve de ser operada no hospital Amadora-Sintra para retirar os bagos da zona abdominal.

Por J.C.R. | 08:35

Uma discussão no interior de um restaurante em Queluz, Sintra, na noite de domingo, acabou com um homem atingido a tiro de caçadeira.



A vítima, de 35 anos, teve de ser operada no hospital Amadora-Sintra para retirar os bagos da zona abdominal, mas não corre perigo de vida, apurou o CM. O atirador ainda não foi capturado.



De acordo com o relato dos clientes que estavam no restaurante Inside Africa, o atirador começou a discutir com um conhecido, mas ambos foram expulsos.



Cá fora, o homem puxou de uma caçadeira e disparou, atingido um cliente que nada tinha que ver com o caso.



A PSP foi ao local, mas a investigação passou para a Judiciária.