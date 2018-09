Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atira-se da varanda no jogo 'Baleia Azul'

Menina de 9 anos caiu de um 2.º andar em Vila Verde.

Por Miguel Curado e Daniela Vilar Santos | 01:30

Uma menina de nove anos caiu esta terça-feira da varanda de casa, no 2.º andar de um prédio em Vila Verde, Sintra. A GNR tomou conta da ocorrência e por suspeitar da situação chamou a Polícia Judiciária (PJ), que encontrou provas que ligam o ato ao jogo online 'Baleia Azul'.



A queda ocorreu pelas 08h10, quando a menina estava sozinha em casa. Ao que o CM apurou, testemunhas viram-na a empoleirar-se na varanda e a cair. O impacto no chão foi suavizado por dois chapéus de sol pertencentes a um estabelecimento comercial.



De imediato foram chamados os bombeiros de São Pedro de Sintra, apoiados por técnicos do INEM e da Viatura Médica do Hospital Amadora-Sintra. De início, suspeitou-se que a jovem teria fraturado uma perna, mas acabou por confirmar-se apenas algumas escoriações. A menina foi transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa. O seu estado de saúde não inspira cuidados.



A GNR de Sintra esteve na casa da rapariga e, ao que o CM apurou, encontrou várias provas que geraram desconfiança. A análise do telemóvel da menor revelou que tinha recebido várias mensagens escritas nos momentos que antecederam a queda. A Judiciária foi chamada e corroborou o cenário de uma possível participação da jovem no jogo 'Baleia Azul'. A investigação foi assumida por esta polícia, que vai agora analisar o telemóvel e o computador da menina, procurando perceber se a mesma recebeu ordens para cometer o ato da manhã de ontem.



SAIBA MAIS

Suicídios

Apesar de nunca ter sido possível encontrar uma relação direta, suspeita-se que cerca de uma centena de suicídios de jovens em todo o Mundo possam estar ligados ao jogo da 'Baleia Azul'.



2016

foi o ano em que começaram a surgir, em sites russos, os primeiros relatos do jogo 'Baleia Azul'. Consiste em desafios colocados aos jovens, como automutilações.



'Fazer limpeza'

O alegado criador do jogo 'Baleia Azul' é o russo Filip Budyakin que está a cumprir pena de prisão. Budyakin apela e incentiva ao suicídio dos participantes para "fazer uma limpeza da sociedade".