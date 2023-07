Tomás Cabanelas Bessa, de 21 anos, morreu, esta sexta-feira de madrugada, num despiste de carro, na Rua da Memória, na EN209, em Arreigada, Paços de Ferreira. O jovem, natural de Figueiras, no concelho de Lousada, seguia com um amigo, no lugar do pendura, quando a viatura entrou em despiste e embateu contra uma base, em cimento, de um painel publicitário de uma pastelaria.









Ver comentários