Os alvos eram homens entre os 50 e os 80 anos, com posses económicas e vidas familiares estáveis, de forma a minimizar o risco de denúncia. Eram aliciados para sexo através de perfis falsos criados nas redes sociais por três funcionárias, que agiam a mando da dona do bar Tropical II e do filho. Depois de seduzirem as vítimas, as mulheres marcavam encontros no espaço, no Porto, e era aí que a burla acontecia.