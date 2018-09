Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropela e mata empresário sem se aperceber

Carro seguiu a marcha e acabou por se despistar, em Montalegre. GNR investiga.

Por Patrícia Moura Pinto | 01:30

António da Fonte, de 58 anos, morreu a caminho do hospital de Chaves, após ter sido atropelado, ao final da tarde de ontem, na EN103, em Montalegre, por um condutor que não se terá apercebido do acidente, seguindo a marcha após colher o empresário, dono do restaurante Rabagão. O carro acabou por se despistar.



A vítima seguia numa valeta da estrada e transportava um pequeno carro de mão (carreta) quando foi atropelada. "Foi ponderada a evacuação por helicóptero, mas devido à gravidade dos ferimentos, já que estava politraumatizado, acabou por não se tornar uma hipótese viável", disse, ao CM, David Teixeira, comandante dos Bombeiros de Montalegre.



A vítima estava a ser transportada por uma equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) do INEM para a unidade hospitalar quando acabou por perder a vida.



O condutor, um funcionário reformado da Câmara de Montalegre e de uma aldeia próxima, foi levado para um hospital para efetuar o teste de alcoolemia.



O Posto de Trânsito da GNR de Chaves foi ao local e está agora a investigar as causas do acidente mortal.