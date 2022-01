O homem que fugiu depois de ter atropelado três crianças que seguiam de bicicleta em Atouguia, Ourém, disse ter ficado “muito desorientado” após colher os menores, mas não apresentou qualquer razão plausível para a fuga ao coletivo de juízes do Tribunal de Santarém, que começou esta segunda-feira a julgá-lo.





O arguido, de 57 anos, afirmou também que o embate ocorreu na sua faixa de rodagem, mas esta versão foi desmentida por várias testemunhas, segundo as quais o acidente ocorreu porque o condutor ia fora de mão. Além do arguido, na primeira sessão foram ouvidos os três menores, que na altura do acidente (agosto de 2015) tinham entre 12 e 13 anos, e a irmã de um deles, que ainda os tentou avisar da aproximação desgovernada do carro conduzido pelo arguido, momentos antes do embate. Dois dos rapazes ficaram traumatizados física e psicologicamente, e explicaram ao coletivo não ter qualquer memória do atropelamento.