GNR confessa ter ateado um incêndio em Abrantes

O ex-militar da GNR acusado por dois incêndios florestais, em Abrantes, confessou esta segunda-feira ser o autor do primeiro crime, ocorrido a 11 de julho de 2020, mas negou ter estado na origem do segundo fogo, no dia 13.













Na primeira sessão do julgamento, no Tribunal de Santarém, o arguido assumiu a culpa do incêndio de pequenas dimensões na Estrada da Matagosa, freguesia de Fontes, mas refutou ter sido o autor do fogo florestal que destruiu 18 hectares de terreno e colocou em perigo várias casas.