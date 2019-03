Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento faz três feridos em Reguengos de Monsaraz

Vítimas foram transportadas para o Hospital de Évora.

08:57

Tês pessoas sofreram ferimentos ligeiros esta quinta-feira de manhã na sequência de um atropelamento por um carro em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora.



Segundo o que o CM conseguiu apurar, o alerta foi dado às 07h44.



As vítimas foram transportadas para o Hospital de Évora.



No local estiveram cerca de 15 operacionais, apoiados por três viaturas.