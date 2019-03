Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher morre atropelada a ir comprar pão

Circunstâncias estão a ser investigadas pela GNR de Leiria.

Por I.J. | 07:54

Uma mulher de 48 anos morreu este sábado atropelada por uma carrinha, quando atravessava o IC2, em Casal da Amieira, Batalha.



O acidente ocorreu às 20h00 e a morte foi declarada no local, por uma equipa médica do INEM, tendo o corpo sido transportado para autópsia, para a morgue do Hospital de Leiria.



Os Bombeiros da Batalha estiveram no local.



Segundo apurou o CM, a mulher estaria a atravessar o IC2 para ir comprar pão ao centro comercial situado nas proximidades.



As circunstâncias do atropelamento estão a ser investigadas pela GNR de Leiria.