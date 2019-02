Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropelamento ferroviário faz vítima mortal no apeadeiro da Bobadela em Loures

Circulação das linhas 3 e 4 do Norte estiveram interrompidas.

00:01

Uma pessoa morreu esta quinta-feira após ter sido colhida por um comboio na linha do Norte, no apeadeiro da Bobadela, em Loures.



O acidente obrigou ao corte das linhas 3 e 4 no sentido Norte-Sul que até à 00h00 se mantinham interrompidas.



O alerta foi dado às 22h57 e no local encontram-se 11 operacionais apoiados por cinco veículos dos bombeiros de Sacavém, Instituto Nacional de Emergência Médica, PSP e Infraestruturas de Portugal.