Linha esteve cortada durante cerca de 30 minutos.

16:42

A

circulação ferroviária no sentido Lisboa – Cascais esteve esta quarta-feira cortada entre as 15h30 e as 16h após um homem ter sido colhido por um comboio na estação de comboios de Caxias, em Oeiras.A vítima, de acordo com o CDOS de Lisboa, tinha entre 20 e 30 anos e já foi retirada da linha.

Para o local foram mobilizados 13 operacionais com cinco viaturas, entre bombeiros, INEM, PSP e Infraestruturas de Portugal.