Atropelamentos matam 26 pessoas em três meses

PSP e GNR registam média de 15 pessoas colhidas por dia.

Por João Carlos Rodrigues e João Tavares | 01:30

Mais de quinze pessoas são atropeladas todos os dias em Portugal. Só nos primeiros três meses deste ano PSP e GNR registaram 1400 vítimas em 1309 atropelamentos. Deste total, 26 perderam a vida e outras 88 sofrerem ferimentos graves, de acordo com o relatório mais recente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária.



Esta segunda-feira, com poucos minutos de diferença, um homem e uma mulher foram colhidos mortalmente em Lisboa e no Porto. Mais duas mortes que vão assim engrossar esta estatística negra.



Na capital, um homem de 55 anos morreu ao ser atingido por um autocarro anfíbio na avenida Infante Santo. Nem o condutor nem os turistas que seguiam no veículo – que faz passeios pelas águas do Tejo – se terão apercebido do impacto da viatura com a vítima.



O motorista seguiu viagem e foi intercetado pela PSP junto ao Mosteiro dos Jerónimos. O alerta chegou às autoridades pelas 12h15 desta segunda-feira.



A vítima foi colhida no sentido descendente da avenida, a cerca de 50 metros de uma passadeira regulada por semáforos. O óbito foi declarado pouco depois.



A Divisão de Trânsito da PSP investiga o caso.



Morta por carro numa passadeira

Também por volta das 12h00 desta segunda-feira, mas na rua do Campo Alegre, no Porto, Maria Dulce Leal, de 72 anos, foi atropelada na passadeira e não resistiu aos ferimentos.



A condutora, de 81 anos, permaneceu dentro da viatura, em estado de choque.



Colisão frontal faz três mortos e dois feridos graves entre Beja e Aljustrel

Uma colisão frontal entre dois automóveis tirou a vida a dois homens e uma mulher. O acidente ocorreu no domingo à noite, na EN18, entre Beja e Aljustrel, junto à localidade de Penedo Gordo. Do violento embate resultaram ainda dois feridos graves.



No Renault Mégane perderam a vida Nuno Rato, de 25 anos, e José Oleiro, de 27. Residiam em Selmes, concelho da Vidigueira. Maria Custódia Gonçalves, de 51 anos, natural de Albernoa, em Beja, seguia num Opel Astra e também faleceu no local do aparatoso acidente.



PORMENORES

Mortes no local

Os dados da ANSR referem-se apenas às vítimas registadas pela PSP e GNR que perderam a vida no local do acidente ou a caminho do hospital.



Militar em estado crítico

Uma colisão entre uma mota e um trator na ilha de Porto Santo, esta segunda-feira de manhã, deixou o motociclista – militar do Exército – em estado crítico. Foi transferido para a Madeira.



Colhida por carrinha

Uma mulher de 70 anos ficou em estado grave após ser atropelada por uma carrinha do gás, esta segunda-feira, em Vilarinho de Cacia, Aveiro. Foi hospitalizada.



Setúbal lidera lista

Setúbal, com 26 mortes desde o início do ano, é o distrito com mais acidentes fatais, seguido de Lisboa (23) e Porto (20).