Morreu o menino de três anos que ficou em estado crítico após ser atropelado em Rio Maior

Morreu a criança de três anos que estava em estado crítico depois de ter sido atropelada esta terça-feira na EN1, em Rio Maior.De acordo com o que oapurou, o menino acabou por morrer esta quarta-feira no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, onde se encontrava em estado crítico."A criança com 3 anos foi atropelada às 15h05 em Asseiceira e entrou em paragem cardiorrespiratória, chegando a ser declarado o óbito no local, mas acabou por reagir às tentativas de reanimação e foi transportada em estado crítico para o hospital de Santarém", disse fonte da Comando Distrital da Proteção Civil (CDOS) de Santarém.O trânsito esteve cortado nos dois sentidos da EN1 em Asseiceira. As circunstâncias do acidente continuam por apurar.