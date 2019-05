Trânsito na Marginal no Porto reaberto após trabalhos na Ponte da Arrábida

O trânsito na Marginal do Porto foi reaberto depois de terem sido concluídos os trabalhos na Ponte da Arrábida, avança a Câmara Municipal do Porto em comunicado publicado no site oficial.



A Câmara do Porto decidiu esta terça-feira cortar o trânsito na marginal, junto à Ponte da Arrábida, nos dois sentidos, "depois de vários pedaços provenientes da estrutura da ponte terem caído na via pública", avançou a autarquia na sua página oficial.







Os trabalhos de remoção controlada do betão destacado na Ponte da Arrábida, no Porto, começaram esta quarta-feira, a partir das 22h00, o que implicou o corte da via da direita nos dois sentidos, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP). A empreitada terminou durante a madrugada desta quinta-feira.



No comunicado pode ler-se que "as condições de segurança não estão afetadas pelo sucedido pois, segundo garante a IP, a situação foi causada pelo 'desprendimento de fragmentos de betão/argamassa de revestimento das vigas do tabuleiro', os quais 'não constituem elementos estruturais da Ponte da Arrábida'".



A autarquia assegura que "posteriormente, serão feitos trabalhos de reparação relativamente à argamassa e a IP vai elaborar um projeto de reparação geral na Ponte da Arrábida, que é já alvo de inspeções regulares pela própria IP e do acompanhamento pelo LNEC - Laboratório Nacional de Engenharia Civil".