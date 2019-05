Queda de pedaços da ponte da Arrábida obriga ao corte da Marginal no Porto

A Câmara do Porto decidiu esta terça-feira cortar o trânsito na marginal, junto à Ponte da Arrábida, nos dois sentidos, "depois de vários pedaços provenientes da estrutura da ponte terem caído na via pública", avança a autarquia na sua página oficial.Os trabalhos de remoção controlada do betão destacado na Ponte da Arrábida, no Porto, vão começar esta quarta-feira, a partir das 22h00, o que implica o corte da via da direita nos dois sentidos, anunciou a Infraestruturas de Portugal (IP).A segurança da utilização da Ponte da Arrábida "não está em causa" e os pedaços que se desprenderam da estrutura e caíram na marginal do Porto são "argamassa de revestimento".Só após a intervenção da Infraestruturas de Portugal (IP) poderá ser reposta a circulação."Os serviços de proteção civil municipais actuaram de imediato, captando imagens com um drone e determinando a interdição da via e pedindo a intervenção da IP, responsável pela manutenção", escrevem ainda.Não há danos ou vítimas a registar.