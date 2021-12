Sobrelotada e palco de violentas agressões: João Rendeiro volta para a mesma prisão onde recebeu ameaças de morte

O ex-banqueiro João Rendeiro chegou esta quarta-feira às 8h30 (hora local) ao tribunal criminal de Durban, África do Sul, e teve de ser transferido de volta para a esquadra de Verulam por falta de luz nas instalações judiciárias. Devido à falta de condições, a audiência mudou para o tribunal de família, localizado à frente do tribunal criminal.





À saída da esquadra em direção ao tribunal de família, onde será feita a audiência, o ex-banqueiro disse à CMTV que não está a desafiar as autoridades portuguesas.



A audiência ao ex-banqueiro tem sido marcada por várias falhas elétricas. Já na sala do tribunal de família, a sessão atrasou-se devido a uma falha informática. Momentos depois tiveram de mudar de sala por esquecimento de password do computador.



Declarações em tribunal

Durante a audiência, a defesa de João Rendeiro acusa PJ de sensacionalismo e garante que ex-banqueiro foi ameaçado na prisão. Os advogados contestam ainda os dois mandados de detenção e referem que foram apreendidos três iPad e quatro telemóveis sem mandado de apreensão.



João Rendeiro, citado pelo advogado, garante que está preso por pressão jornalística e que vive com poucos recursos.



Ainda citado pela defesa, o antigo banqueiro garante que os bens estão arrestados em Portugal e que só tem conta nos EUA e na África do Sul.



"Tenho uma VPN que custa 12 dólares", afirma o advogado citando Rendeiro.





A defesa lê a biografia de Rendeiro e refere que o ex-banqueiro foi alvo de várias acusações no âmbito do colapso do BPP e que esses processos "foram injustos".



"Tenho uma mulher em Portugal", afirma Rendeiro citado pelo advogado, referindo ainda que devia sair sob fiança e que está preocupado com a Covid-19 que se espalha muito rapidamente nas cadeias.



A defesa de Rendeiro propõe fiança de cerca de dois mil euros e apresentações periódicas.



O Ministério Publico começa por ler uma cronologia dos factos, relembra os crimes cometidos por João Rendeiro e acusa o ex-banqueiro de gozar com Portugal. O procurador refere ainda que Rendeiro tem família em Portugal e não pode ser visto como residente na África do Sul, onde nem tem imóveis.





Westville, na África do Sul, uma cadeia de alta segurança onde impera a violência.

Depois do MP alegar que o ex-banqueiro tem três passaportes, o advogado pediu um intervalo para discutir com o cliente.O advogado de Rendeiro refere que o seu cliente é pobre, não tem trabalho e que não há nada que diga que vai ficar na África do Sul até ao fim do processo de extradição. A defesa alerta que não há nada que diga que Rendeiro vai para Portugal e o juiz abana a cabeça demonstrando que concorda."Enquanto aguardamos a extradição, o meu cliente deve estar em liberdade", afirma a defesa alertando que João Rendeiro também não pode ficar na prisão devido "aos medicamentos".A sessão desta quarta-feira termina com o juiz a pedir provas das reservas na Guest House. A próxima sessão está marcada para sexta-feira às 9h.O advogado afirmou que a mulher de João Rendeiro se preparava para ir ter com o ex-banqueiro à África do Sul.Antes do fim da audiência, o procurador do MP fez mais uma intervenção e termina ao questionar que garantias temos de que Rendeiro não vai fugir da África do Sul se ficar em liberdade sob fiança.O ex-banqueiro já saiu do tribunal e está de regresso à prisão de