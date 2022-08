Autarca da Covilhã diz que já arderam cerca de três mil hectares no concelho

O vice-presidente da Câmara da Covilhã disse esta segnda-feira que o incêndio que deflagrou no sábado em Garrocho já consumiu cerca de três mil hectares de floresta e mato no concelho.

"Durante esta noite executou-se uma operação de alto envolvimento e movimentação dos meios disponíveis. Diminuiu-se em mais de 58% a frente do incêndio", afirmou à agência Lusa, José Serra dos Reis.

O incêndio deflagrou às 03h18 de sábado, na localidade de Garrocho, freguesia de Cantar-Galo e Vila do Carvalho, no concelho da Covilhã (Castelo Branco), e alastrou para Manteigas, no distrito da Guarda.

Na segunda-feira, o presidente da Câmara de Manteigas, disse que o incêndio consumiu mais de mil hectares do seu concelho, que fica em pleno Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE).

O autarca da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, está "convicto" de que "o incêndio será dado como dominado ainda hoje".

"As expectativas de como está a decorrer o planeamento e com os meios que temos no terreno, possivelmente não daremos o incêndio como extinto, mas dominado", salientou.

Já sobre a área ardida, até ao momento, no concelho da Covilhã, Serra dos Reis adiantou que se estima que ronde os três mil hectares.

"A área ardida no concelho da Covilhã ronda os 3.000 hectares. Todo o incêndio deflagrou naquilo que é o PNSE, todo ele", sublinhou.

O vice-presidente do município da Covilhã deixou também uma palavra para a população de Verdelhos: "Queria tranquilizar a população, uma vez que neste momento, não se coloca a hipótese de evacuar a aldeia".

Às 11h30, o incêndio estava a ser combatido por 622 operacionais, apoiados por 196 viaturas e 10 meios aéreos.

A Estrada Nacional (EN) 338, que faz a ligação entre Piornos e Manteigas, continua com o trânsito condicionado à circulação de veículos ligeiros.