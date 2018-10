Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autarquia retira taxas durante a época baixa em Albufeira

Isenção de taxas de ocupação da via pública entre novembro e fevereiro de 2019.

Por José Carlos Eusébio | 08:30

A Câmara de Albufeira pretende isentar do pagamento de taxas de ocupação da via pública os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços durante a época baixa. A proposta será votada na próxima sessão da assembleia municipal, que está marcada para quarta-feira.



"É uma medida que visa contribuir para a dinamização da economia, promovendo a abertura dos estabelecimentos durante todo o ano", explica ao CM José Carlos Rolo, presidente da câmara local. A proposta prevê a isenção de pagamento das taxas em novembro e dezembro do corrente ano e em janeiro e fevereiro de 2019.



O autarca refere que já em anos anteriores a câmara tem promovido a isenção deste tipo de taxas durante o período de menor procura turística, realçando que se trata de um mecanismo que "permite combater a sazonalidade".



Ainda no âmbito da estratégia de dinamização da economia na época baixa, a autarquia aposta forte no programa de Fim de Ano, que tem a duração de cinco dias. O objetivo é atrair mais de 150 mil pessoas ao concelho.



O programa começa no dia 28 de dezembro com o Festival de Humor Solrir (prolonga-se ao longo de quatro dias), seguindo-se, no dia 29, a Star Parade, em que a avenida Sá Carneiro será invadida por artistas circenses. Ainda nesse dia, arranca mais uma edição do Paderne Medieval, que se estende até dia 1 de janeiro.



Mas o ponto alto do programa é mesmo o espetáculo da passagem de ano, na praia dos Pescadores, com HMB e Fernando Daniel. Haverá ainda o lançamento de fogo de artifício em três pontos do concelho.