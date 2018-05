Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autocarro contra muro fere grávida

22 passageiros foram assistidos e levados para o hospital, em Lisboa.

Por Diogo Torres e Magali Pinto | 08:45

Oalerta chegou às autoridades já depois das 09h30 de quinta-feira - o acidente com o autocarro da Rodoviária de Lisboa junto ao aeroporto provocou 22 feridos. Três, entre os quais uma mulher grávida, foram transportados para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. Outros nove passageiros foram para o Hospital de Santa Maria e oito para o Hospital de São José, em Lisboa.



Ao todo seguiam 30 passageiros e segundo relataram às autoridades, o autocarro despistou-se. O motorista ainda tentou travar, mas a viatura acabou por galgar dois passeios imobilizando-se apenas quando subiu um muro com cerca de um metro. Todos os passageiros foram socorridos pelo INEM.



Segundo o subcomissário da PSP Luís Santos, que esteve no terreno, "foi criado um posto de operações e socorro onde todas as vítimas foram estabilizadas. Um homem com 55 anos apresentava ferimentos graves e, por isso, foi levado imediatamente para o hospital".



Durante horas estiveram no local vários meios - uma viatura médica do Hospital de São José, sete ambulâncias do INEM, a equipa de Bombeiros Voluntários de Linda-a-Pastora, os Bombeiros de Caneças, de Camarate e do Cabo Ruivo, assim como os Sapadores de Lisboa e uma unidade móvel de psicólogos do INEM.



As causas do acidente estão ainda a ser investigadas pela Divisão de Trânsito, mas podem estar associadas ao piso molhado e escorregadio ou a uma falha técnica, como por exemplo uma falha no sistema de travões.