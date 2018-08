Autoestrada do Norte reaberta esta manhã após acidente com três mortos na Mealhada

Circulação de trânsito esteve cortada no sentido sul-norte e estava a ser desviada para uma via do sentido oposto.

Por Lusa | 07:32

A Autoestrada do Norte (A1) foi reaberta cerca das 07h00 de hoje no nó da Mealhada, distrito de Aveiro, depois de ter estado cortada várias horas devido a um acidente que causou três mortos, segundo a GNR.



"A A1 foi reaberta, mas mantêm-se fechadas as faixas da esquerda para reparação dos danos no separador central que ficou destruído na sequência do acidente" ocorrido na segunda-feira, adiantou à Lusa uma fonte da GNR.



O acidente, cujo alerta foi dado às 18h13 de segunda-feira, ocorreu no distrito de Aveiro, no nó da Mealhada da A1 ao quilómetro 311 e envolveu um veículo pesado e dois veículos ligeiros.



O pesado tombou para cima de uma viatura ligeira, segundo uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro, acrescentando que, além dos três mortos, há seis feridos ligeiros.



Uma fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) indicou hoje à Lusa que as vítimas mortais que resultaram do acidente são dois homens e uma mulher, que ficaram encarcerados.



As operações de desencarceramento foram concluídas cerca da 01h00, adiantou a mesma fonte.



Uma das vítimas mortais seguia no veículo pesado e as outras duas numa carrinha. Segundo o INEM, os seis feridos ligeiros recusaram transporte para o hospital.



