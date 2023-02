Foi detido o terceiro homem suspeito de ter disparado contra militares da GNR do Poceirão, numa festa de karaoke num café de Águas de Moura, Palmela, no último sábado.O autor dos disparos, de 22 anos, estava em fuga mas acabou por se entregar às autoridades, na terça-feira.No dia do crime, foram detidos pela GNR dois dos suspeitos: o pai do jovem, detido por tentativa de homicídio, e um primo do atirador, de 41 anos, por resistência e coação. Ambos já saíram em liberdade.