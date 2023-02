Uma queixa por barulho excessivo num café em Águas de Moura levou uma patrulha da GNR ao local pelas 23h00 de sábado. Lá dentro estavam cerca de 30 pessoas numa festa de karaoke, que não gostaram da abordagem e tentaram travar a intervenção dos dois militares do posto do Poceirão. Um dos clientes, que na altura estaria com o microfone na mão, mandou uma “boca” e logo recebeu ordem para desligar a aparelhagem.









