Matou os tios e um primo à facada, em Vila Fria, Viana do Castelo, em 1995 e, enquanto cumpria pena de prisão pelo triplo homicídio, tirou a vida a dois ex-reclusos, em 2018, na Póvoa de Varzim e em Vila do Conde, durante uma saída precária. Rui Mesquita Amorim começa amanhã a ser julgado por um tribunal de júri, no Porto, por estes dois crimes de homicídio qualificado e outros de profanação de cadáver.