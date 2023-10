Autoridade Marítima Nacional auxilia veleiro em dificuldades no rio Arade em Portimão

Um navio da Autoridade Marítima Nacional (AMN) auxiliou, na tarde deste domingo, um veleiro que estava em dificuldades no rio Arade, em Portimão.Segundo comunicado da AMN, o navio estava a passar o rio Arade quando "os tripulantes da embarcação Cego do Maio detetaram um veleiro em dificuldades, devido às condições meteorológicas adversas que se faziam sentir".Para o local foram acionados elementos do Comando-local da Polícia Marítima de Portimão e da Estação Salva-vidas de Ferragudo, que apoiaram dois tripulantes da embarcação Cego do Maio, no socorro ao tripulante do veleiro que, segundo a mesma nota, "se encontrava bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".A bordo da embarcação da AMN, denominada de Cego do Maio, estavam o Secretário de Estado da Defesa Nacional, Carlos Lopes Pires, o Almirante Henrique Gouveia e Melo, e o Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Vice-Almirante João Dores Aresta, no âmbito das comemorações do Dia da Polícia Marítima e da Direção-Geral da Autoridade Marítima.O veleiro foi acompanhado pelos elementos da AMN até à marina de Portimão, por razões de segurança.