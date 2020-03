Buscas a várias SAD do futebol. Benfica, Sporting e FC Porto visados na operação

Está em curso, esta quarta-feira, a maior operação de buscas realizada pela Autoridade Tributária a várias SAD do futebol português. Mais de 200 inspetores, acompanhados por elementos da GNR e vários procuradores do DCIAP, estão a recolher informações sobre contratos celebrados com jogadores e o pagamento de comissões a agentes desportivos. FC Porto, Benfica, Sporting e Sp. Braga estão entre os visados da operação.Trata-se de uma investigação que começou em 2015 e que teve a colaboração das autoridades fiscais espanholas, francesas e inglesas. Em causa estão crimes de fraude fiscal e branqueamento de capitais.Realizam-se mais de 50 buscas às sete maiores sociedades anónimas desportivas, clubes da 1ª Liga e ainda a escritórios de advogados e buscas domiciliárias.sabe que cerca das 08h15 desta quarta-feira começaram as buscas no Estádio da Luz. No Estádio de Alvalade e no Estádio do Dragão também já estão buscas a decorrer. Na casa do agente Jorge Mendes, no Porto, estão igualmente presentes militares da GNR, bem como na sede da Gestifute.Cerca das 10h00 iniciaram-se buscas ao escritório de advogados onte trabalha Carlos Osório de Castro, defesa de Jorge Mendes. As mesmas estão a ser presididas pelo juiz Carlos Alexandre.Em atualização