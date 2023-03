Autoridades apreendem mais duas lanchas a sul do Algarve. Quatro homens detidos

Mais duas lanchas de alta velocidade apreendidas e quatro homens detidos, fazendo subir os totais deste ano para, respetivamente, 11 embarcações ligadas ao narcotráfico e 23 suspeitos apanhados, foi o resultado de duas ações realizadas esta noite, em águas internacionais a sul do Algarve, pela Marinha, Autoridade Marítima e Força Aérea, soube o CM.

Os detidos são todos espanhóis, com idades entre os 33 e os 35 anos, e, tal como as lanchas com motores de alta potência onde seguiam, foram conduzidos ao Porto de Faro. São suspeitos de narcotrafico. Nas lanchas não foi encontrada droga, razão pela qual se acredita que alguma possa ter escapado.

As lanchas foram detetadas pelo dispositivo de vigilância montado pela Força Aérea e Marinha, que permitiu este ano apreender mais de 16 toneladas de haxixe. Estavam a 80 milhas (cerca de 160 km) a sul da costa do Algarve. Uma das lanchas foi abordada por fuzileiros e a outra pelo Grupo de Ações Táticas da Polícia Maritima.