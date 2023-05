Autoridades identificam mais duas áreas ligadas ao suspeito do desaparecimento de Maddie após buscas na barragem do Arade

As autoridades identificaram pelo menos mais duas áreas ligadas a Christian Bruckner, o suspeito do desaparecimento de Maddie McCann, depois de na última semana terem sido desencadeadas buscas na Barragem do Arade, em Silves.De acordo com o The Sun, podem haver outros locais na Praia da Luz, pelos quais o suspeito passou, a ser investigados."As autoridades alemãs analisaram mais de oito mil fotografias pertencentes a Christian B. Este trabalho forense levou-os à barragem, mas há outros locais que também apareceram nas fotografias. Os detetives estão a tentar descobrir onde estão e porque é que Christian B. estava a tirar fotografias desses locais", revelou uma fonte ao jornal.Recorde-se que a Barragem de Silves foi alvo de buscas durante três dias na semana passada.