Terceiro dia de buscas por Maddie decorre na barragem do Arade em Silves

As diligências tiveram início na segunda-feira e foram prolongadas devido às condições atmosféricas adversas, que terão dificultado os trabalhos. Trata-se da maior operação efetuada nos últimos anos a respeito do desaparecimento da criança britânica.Até ao momento, não há indícios de que os vestígios recolhidos estejam relacionados com a menina inglesa. Esta sexta-feira sabe-se se aquilo que já foi encontrado será catalogado e analisado.As buscas, realizadas pela Polícia Judiciária e pedidas pelas autoridades alemãs, contam com a presença das autoridades britânicas. A Proteção Civil, os Bombeiros e a GNR também estão a auxiliar nas diligências.Durante o primeiro dia de trabalhos, a polícia procurou por fibras do pijama de Maddie . Tem sido também utilizada tecnologia de ponta e cães pisteiros para detetar restos mortais naquela zona. A barragem do Arade fica situada a 50 quilómetros da Praia da Luz, onde Maddie desapareceu há 16 anos. Tornou-se um ponto de interesse para as autoridades depois de se apurar que o principal suspeito, Christian Bruckner, ia ao local com relativa frequência.