Autoridades investigam negligência no fogo em Monchique

A GNR, apoiada pela Polícia Judiciária, está a investigar a possibilidade do incêndio que lavrou nos concelhos de Monchique e Portimão, entre sábado e a madrugada de domingo, ter tido origem próximo de um acampamento no sítio do Tojeiro. Há suspeitas de que tenha havido uma falha numa ligação elétrica improvisada num anexo de uma rulote que serve de cozinha.“A primeira informação das diligências efetuadas é que o incêndio terá começado numa área anexa a uma associação situada na zona do Tojeiro”, reconheceu este domingo o capitão Pedro Fernandes, da GNR, que não avança com uma origem de ignição devido ao caso ainda estar a ser investigado.