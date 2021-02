Avaria em avião denuncia traficantes que tentavam viajar do Brasil para Portugal

A Polícia Federal do Brasil apreendeu 500 quilos de cocaína num avião privado com destino a Portugal. A descoberta foi feita após o piloto declarar à torre de controlo uma avaria e abortar a descolagem quando já estava na pista do aeroporto de São Salvador, no estado da Baía.



A droga foi descoberta por mecânicos que verificavam a aeronave e alertaram as autoridades depois de verem um dos pacotes. A intervenção de cães permitiu detetar mais droga escondida em várias partes do jato privado. Os três tripulantes e dois passageiros foram levados pela Polícia Federal para serem interrogados.



