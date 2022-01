Aventureiro morre a tentar bater recorde mundial entre a Madeira e os Açores

A tentativa de quebrar o recorde do Mundo da travessia do Atlântico a remo terminou da pior forma para o aventureiro francês Jean-Jacques Savin, de 75 anos. Após dois alertas de socorro na sexta-feira, quando fazia a travessia entre a Madeira e os Açores, deixou de dar sinais de vida.



A Marinha portuguesa acionou meios e este sábado localizou a pequena embarcação, com oito metros de comprimento e 1,7 de largura. Lá dentro estava o corpo. Em 2019, Jean-Jacques Savin cruzou o Atlântico a remar num barco em forma de barril em quatro meses.