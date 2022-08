Avião de combate aos incêndios sofre avaria ao aterrar

Uma avaria obrigou, esta terça-feira, uma aeronave de combate a incêndios a aterrar com recurso aos flutuadores na pista do Aeródromo Bissaya Barreto, em Cernache, Coimbra. Não se registaram feridos, nem danos.“Foi apenas uma avaria técnica” no trem de aterragem, referiu fonte do CDOS de Coimbra. Por razões de segurança, a situação levou à interdição da pista durante “uns minutos”, segundo fonte do aeródromo.