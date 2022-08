Três bombeiros feridos no incêndio na Covilhã. Helicóptero aterra de emergência e fica inoperacional

Três bombeiros e um sapador florestal sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros quando combatiam o incêndio que deflagrou no sábado na localidade de Garrocho, no concelho da Covilhã, disse o comandante Operacional Regional do Centro.

Ainda durante a tarde desta terça-feira, um helicóptero perdeu a cauda durante a aterragem e foi inoperacional. Foi obrigado a fazer uma aterragem de emergência. Segundo apurou o CM, não há feridos a resgistar.





"Felizmente não há registo de vítimas mortais, nem feridos graves até ao momento, nem [problemas em] bens patrimoniais a registar. Não houve qualquer habitação afetada. Isso é motivo de regozijo. Tivemos quatro feridos ligeiros, três bombeiros e um sapador florestal", afirmou António Ribeiro.

O responsável falava durante uma conferência de imprensa, realizada na Junta de Freguesia do Teixoso (Covilhã), sobre o incêndio que lavra desde sábado.





Estrada municipal 501 (Teixoso-Verdelhos-Vale de Amoreira) interdita a trânsito civil. A estrada pode ser reaberta nas próximas horas, mas neste momento ninguém pode entrar ou sair de Verdelhos.