Avó e neto sem casa após queda de teto em Olhão

Pouco passava da meia noite desta quarta-feira quando o inesperado aconteceu: o tecto da cozinha de uma casa na rua Manuel Machado, na cidade de Olhão, desabou e destruiu por completo aquela divisão da habitação.Por um mero acaso, os únicos residentes, a avó e o neto, de 24 anos, escaparam a um destino mais dramático porque não estavam dentro da casa. As obras que estão a ser feitas no piso superior poderão estar na origem do desabamento."Eu estava no café - perto de casa - e o meu neto também não estava lá dentro", disse aoa residente Felícia Bonito, que por pouco escapou ao infortúnio. No entanto, o neto esteve perto de ser atingido pelo betão que destruiu por completo a cozinha e deixou a casa inabitável."Ele estava a entrar dentro de casa segundos antes de tudo acontecer. A minha cadela estava no interior e começou a ladrar quando o meu neto estava a meter a chave na porta e, assim que a abriu, começou a cair tudo", revelou a moradora.Os estragos ficaram circunscritos apenas à cozinha, mas a Proteção Civil proibiu os residentes de regressarem à habitação enquanto as obras de arranjo - que começaram esta quarta-feira à tarde - não estiveram completas, uma vez que duvidam da estabilidade da estrutura."Arranjaram uma casa para ficarmos em Lagos, mas é muito longe e o meu neto tem de trabalhar. Dormi no carro esta noite, mas agora vou para casa da minha filha", admitiu ainda Felícia Bonito.