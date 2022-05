Balcões do munícipe da Moita retomam atividade após ataque informático

Os quatro balcões do munícipe do concelho da Moita já estão a funcionar, depois de a autarquia ter sido alvo de "um ataque ransomware", há cerca de uma semana, que afetou todo o sistema informático do município.

Segundo fonte da Câmara Municipal da Moita, um dos balcões localizado na Moita voltou a funcionar em pleno na sexta-feira e os restantes espalhados pelo concelho retomaram a atividade esta terça-feira.

Na quarta-feira, a Câmara da Moita, no distrito de Setúbal, sofreu "um ataque ransomware" que afetou todo o sistema informático do município.

Após o ataque, segundo a autarquia, foram acionados de imediato os meios para averiguar o problema, tendo sido desenvolvidos esforços em conjunto com o Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária.

No dia 26 de abril, foram registados ataques semelhantes ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, ao Jornal Económico e à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano (ULSLA).