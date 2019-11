Bananas escondem ‘coca’ acima dos 75 mil euros

A denúncia de um assalto a um armazém de uma empresa de importação de frutas tropicais, situado na zona de Vila Franca de Xira, levou à descoberta de 1500 quilos de cocaína escondidos no meio de paletes de bananas vindas da América do Sul. A droga tinha um valor de mercado estimado em 75 milhões de euros.Fonte da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ disse aoque a apreensão ocorreu no início deste mês. A PSP tomou conta da ocorrência inicial de tentativa de furto ao armazém. A suspeita da presença de cocaína no interior de paletes contendo várias caixas de bananas levou à chamada dos inspetores da UNCTE.Foram detetados cerca de 1500 pacotes de um quilo de cocaína, em elevado estado de pureza, perfazendo um peso total de 1500 quilos de droga. A PJ percebeu que a empresa importadora nada tinha a ver com a presença da droga no armazém. A investigação prossegue, agora, no sentido de relacionar a tentativa de furto com a intenção de levar a cocaína, que chegou ao País por via marítima, e fazê-la sair de território português por via terrestre.Um letão de 22 anos foi preso pela PJ no aeroporto de Lisboa, por ter sido preso com um quilo de cocaína, após vir do Brasil. Ficou em preventiva.Em comunicado, a PJ frisou a colaboração prestada pela empresa dona do armazém onde foi encontrada a cocaína.A estimativa de lucro da droga apreendida, 75 milhões de euros, pode ser ainda maior. Se a cocaína fosse cortada pela rede de tráfico, valeria ainda mais.