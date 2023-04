Ao longo de quase três anos, um bancário da Caixa Económica - Montepio Geral desviou elevadas quantias da conta de uma cliente abastada, que era sogra de um tio seu. A acusação do Ministério Público do Porto diz que o arguido se apoderou, no total, de 94 mil euros. Fez diversos levantamentos em caixas multibanco e também vários pagamentos.









