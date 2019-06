Bancário português e amigo espancados e assaltados nas Ilhas Maurícias

Um português de 59 anos, com a profissão de bancário, e um amigo saudita, advogado de 40 anos, foram assaltados e espancados nas Ilhas Maurícias, quando estavam de férias.O crime ocorreu quarta-feira, em Port Louis, capital do país.Os dois homens conheceram duas jovens num bar e seguiram com ambas no mesmo carro.No trajeto, a viatura foi forçada a parar por cinco ladrões.O português foi espancado e o saudita esfaqueado.As vítimas ficaram sem o equivalente a 1800 euros, os telemóveis e ouro.Foram hospitalizados.