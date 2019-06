Português morto a tiro alvo de gang que apedreja carros em andamento

O empresário português de 69 anos que foi abatido a tiro por assaltantes numa autoestrada da área metropolitana de Caracas, Venezuela, na passada quarta-feira, terá sido vítima de um gang especializado em apedrejar viaturas em autoestradas, para as forçar a parar.Jorge da Silva Reis estava no jipe particular no momento em que foi morto.A viatura, conduzida por um empregado, foi forçada a parar, ao que tudo indica através do arremesso de uma pedra de grandes dimensões para a estrada.O português foi morto com vários tiros, depois de os ladrões lhe roubarem dinheiro, telemóveis e ouro.