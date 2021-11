Um bancário de 25 anos vendeu, no Olx, bastões extensíveis e gás-pimenta para todo o País. São armas ilegais trazidas do estrangeiro.O Departamento de Armas e Explosivos da PSP deteve esta quinta-feira o suspeito e fez 18 buscas: uma à Caixa Geral de Depósitos, onde trabalha o suspeito, em Moscavide (Loures). Foram apreendidos três bastões, um aerossol de defesa, uma reprodução de arma e computadores que serão analisados. “As pessoas têm de procurar saber a legalidade dos artigos que compram. E para isso podem contactar a PSP.. Há 7 arguidos entre compradores e testas de ferro que ajudavam o bancário a circular o dinheiro. Pode ter desviado dinheiro de clientes do banco, crime que a PSP não confirma.