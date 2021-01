Um barco de pesca naufragou na madrugada desta quarta-feira ao largo de Viana do Castelo, a mais de 30 quilómetros (16 milhas) da costa. A bordo da embarcação seguiam sete tripulantes, que acabaram por ser resgatados por uma segunda embarcação que passou e se encontrava no local.

Em comunicado a Polícia Marítima explica que o alerta para o naufrágio foi dado às 02h55 através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), após a embarcação que resgatou os tripulantes ter contactado as autoridades.







A embarcação naufragada acabou por afundar pelas 4h45, desconhecendo-se para já as causas do acidente.